Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanından Bilecik'e jest

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İnhisar Belediyesine cenaze nakil aracı hediye etti.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen ve yüzde 51.97'lik oranla belediye başkanı seçilen eski Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, İnhisar Belediyesine cenaze nakil aracı hediye etti. Cenaze nakil aracının kaza sonucu kullanılamaz duruma geldiğini anlatan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, "Her durumda olduğu gibi bu konuda da destek olup Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden cenaze nakil aracını belediyemize kazandıran Milletvekilimiz Selim Yağcı ve bu konuda yardımlarını esirgemeyen Bilecik eski valisi ve şimdiki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a İnhisarlı hemşehrilerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - BİLECİK