Son Dakika Haberleri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçti
Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçti

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışa karşı 460 personelle teyakkuza geçti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şiddetli yağışa karşı teyakkuza geçti, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışa karşı 460 personelle teyakkuza geçti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde beklenen şiddetli yağış için teyakkuzda bekliyor. Kent genelinde beklenen şiddetli yağışta halkın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çok sayıda ekip ve personel görev başında bekletiliyor. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Kocaeli Afet Koordinasyon Merkezi'nde (KAFKOM) oluşturulan kriz masasında tüm ilçelerdeki çalışmalar yakından takip edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İSU Genel Müdürlüğü, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale edecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesine bağlı 215, İSU'dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairelerinden 130 olmak üzere toplam 460 personelin teyakkuzda olduğu belirtildi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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