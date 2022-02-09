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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS - Son Dakika

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS

09.02.2022 19:22

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Ampute Futbol Milli Takımı'na otobüs hediye etti.

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, Ampute Futbol Milli Takımı'na otobüs hediye etti. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak dünya kupası öncesi kendilerine motivasyon olduğunu söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 model 30 kişilik otobüsü belediyenin önünde düzenlenen törenle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Ampute Futbol Milli Takımı'na teslim etti. Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ampute Futbol Milli Takımının başarılarının her zaman gurur kaynağı olduğunu belirterek, Daha önce Gebze Sporcu Merkezi'nin açılışında kendileri iştirak etmişlerdi. Orada sohbet ederken Ampute Futbol Milli Takımı'nın bir araç ihtiyacı olduğu konusu gündeme geldi. Biz de 'Emir telakki ederiz' dedik. Onların bu başarılarına, onların ilkleri bizlere yaşatmasına biz de ilklerle karşılık verelim istedik. Başarılarıyla ölçülemez mütevazı bir hediye verdik diye kabul ediyoruz. Analarının ak sütü kadar helaldir. Bundan sonraki programlarında da katkı sağlayacağına inanıyorum. Yolları açık olsun. İnşallah bize en yakın zamanda dünya kupasını da getirecekler diye umut ediyoruz dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Başkanıma bu kadirşinaslığından ve yapmış olduğu büyüklükten dolayı müteşekkiriz. Her zaman, her yerde hem spora hem sporculara çok büyük ev sahipliği yaptığını, çok büyük imkanlar sunduğunu biliyoruz. Bize dünya şampiyonluğuna giderken yol arkadaşlığı yaptığı için teşekkür ederiz. Buradan tüm Türkiye'ye dünya kupasını getireceğimizin sözünü vermiş olalım diye konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise teşekkür ederek, Hem bir futbolcu olarak, hem bir hoca olarak hem de bir gazi olarak başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Kamplarda bu aracı kullandığımızda bize dünya kupası için de ayrı bir motivasyon olacak dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Futbol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN, AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMINA OTOBÜS - Son Dakika
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