Kocaeli\'de 16 Okul İçin Yıkım Kararı

Kocaeli'de deprem riski nedeniyle 16 okul için yıkım kararı alındığı, tahliye ve taşınma sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, kent genelinde 16 okulda yıkım kararı verildiğini belirterek, deprem performansı yetersiz bulunan kamu binalarına ilişkin sürecin ertelenmeden başlatıldığını söyledi. Can güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayan Aktaş, okullar başta olmak üzere risk taşıyan tüm kamu yapıları için tahliye, yıkım ve yeniden inşa çalışmalarının eleştirilere rağmen kararlılıkla yürütüldüğünü ifade etti.

"Kocaeli genelinde 16 okulumuz için yıkım kararı çıktı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Geçen hafta Kocaeli genelinde 16 okulumuz için yıkım kararı çıktı. Bu 16 okulda toplam 25 bina bulunuyor; bazı okullar ayrı bloklardan oluşuyor. Biz bu yıkım kararlarını hiçbir şekilde sümen altı etmeden, halının altına süpürmeden, bize ulaştığı gün toplantımızı yaptık. Talimatlarımızı tüm okullara, ilçelerimize, il milli eğitim müdürlüklerine ve kaymakamlıklara, yeni planlamaların yapılması için ilettik. 'Şubat tatilini bekleyelim, yaz tatilini bekleyelim' gibi bir yaklaşım sergilemedik. Elbette bu nedenle eleştirilebiliriz; 'Kışın ortasında okul mu taşınır, neden Şubat tatili beklenmedi?' denilebilir. Ancak bizim kimsenin canıyla ilgili olarak 'yarın', 'bir saat sonra' ya da 'bir dakika sonra' deme lüksümüz yok" diye konuştu.

"Şu anda 16 okulumuz başka okullara taşınma sürecinde"

Bu konunun, bürokratik tereddütlerle ertelenebilecek bir mesele olmadığının altını çizen Vali Aktaş, "Yıkım kararı olan tüm kamu kurum ve kuruluşları için aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Şu anda 16 okulumuz başka okullara taşınma sürecinde. Hem taşınan okullarımız hem de ev sahipliği yapan okullarımız açısından zorluklar yaşanacaktır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz elbette zorlanacaktır. Ancak bizim için en temel öncelik can güvenliğidir. Hiçbir şey candan, sağlıktan daha önemli değildir. Bu nedenle her türlü eleştiriye rağmen bu kararlılığı okullar için gösterdik. Şubat tatilini beklemeden okullarımız yeni yerlerine taşınmaktadır. Aynı zamanda bu okulların yerine de ivedilikle planlama yapılarak yenilerinin inşa edilmesi süreci başlatılacaktır" şeklinde konuştu.

"Bu binalar diğer kamu yapılarıyla kıyaslanamaz"

Bu yaklaşımın yalnızca okullar için değil, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de geçerli olduğunu belirten Vali Aktaş, "Performans testleri olumsuz sonuçlanan kamu hizmet binalarının yeniden yapılması için hem tüm il müdürlüklerimiz hem de bizler, bakanlıklar nezdinde bu yapıların yeni yatırım programlarına alınması için gerekli girişimleri sürdürüyoruz. Bu binalar diğer kamu yapılarıyla kıyaslanamaz. Ne sıradan bir kamu binasıdır ne de konut ya da özel yapılarla aynı niteliktedir. Bu yapılarda bulunan vatandaşlarımızın ve personelimizin can ve sağlık güvenliği her şeyin üzerindedir. Bu nedenle gerekli tüm tedbirleri almak ve bu süreci kararlılıkla yürütmek zorundayız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ