Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de beton bariyere çarpan sürücü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarparak devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarparak devrilen ticari taksinin sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 41 T 3713 plakalı ticari taksi, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, henüz belirlenemeyen nedenle beton bariyerlere çarparak devrildi. Bulunduğu yerde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza dolayısıyla kara yolunun Ankara istikametindeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:21

Kaynak: AA

Son Dakika

Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor

"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap

DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü

Kuzey Kore lideri komada mı? Sigara karşıtı internet sitesi kurulması iddiaları daha da güçlendirdi

Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu

Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, sözleşme için masaya oturdu

Kadın doktor, kediye kıyma verdiği için dövdüğünü iddia ettiği meslektaşı eşinden şikayetçi oldu

Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu

Antalya'da görme engelli vatandaş anne ve 4 çocuğunu yangınların arasından kurtardı

Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü

10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, kamera karşısında gözyaşlarına hakim olmadı

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Jimmy Durmaz'a Denizlispor talip oldu

Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı