Kocaeli'de Bıçaklama Davası: 18 Yıl Hapis Cezası

20.01.2026 17:24
Körfez'de Zafer Ateş'in bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Zafer Ateş'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada son sözü sorulan sanık, "Ölenin ailesi yoktu ancak benim ailem var. Ailesi olmayan biri kazara ölmüş olabilir ancak benim ailemin yok olmasına izin vermeyin" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 10 Aralık 2024 tarihinde Yavuz Selim Mahallesi Sağlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Ş. ile Zafer Ateş (52) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Zafer Ateş bıçakla yaralandı. Göğsünden yaralanan Ateş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, kaçan şahsı ablasının evinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ölenin ailesi yoktu ancak benim ailem var"

Olayla ilgili davanın son celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Selçuk Ş., Zafer Ateş ile arkadaş olduklarını ve aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi. Olay gününü de anlatan Selçuk Ş., savunmasına şöyle devam etti:

"Olay günü benim evimde yer sofrasında yemek yiyip alkol tüketiyorduk. Zafer, ablamla evlenmek istediğini söyledi. Bunu duyan ablam, alkol masasında bunun konuşulmasından dolayı rahatsız oldu ve kızdı. Bunun üzerine Zafer, 'Seni de öldürürüm, ablanı da öldürürüm' diyerek elindeki bıçakla tehdit ve küfür etti. Aramızda arbede çıktı. İkimizin de elinde bıçak vardı. Zafer, sofraya takılıp kendimi korumak amacıyla elimde tuttuğum bıçağın üzerine düşerek yaralandı. Olay kazayla gerçekleşti. Sadece 1 bıçak darbesi var. Öldürmeye kastım olsaydı, daha fazla bıçak yarası olurdu. Herhangi bir husumetimiz ve kavgamız yoktu. Pişmanım, keşke olmasaydı. Maktulün 2 kişiyi öldürdüğünün göz önünde bulundurulması istiyorum. Ölenin ailesi yoktu ancak benim ailem var. Ailesi olmayan biri kazara ölmüş olabilir ancak benim ailemin yok olmasına izin vermeyin."

18 yıl hapis

Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiği kanaatiyle sanığa 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

