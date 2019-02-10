Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü Protesto Edildi
1 saat önce
Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.
Kocaeli
'de, Çin
yönetiminin Doğu Türkistan
'daki Uygur
Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı Körfez
ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" programı düzenlendi.
Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.
Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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