Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü Protesto Edildi

Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü Protesto Edildi

1 saat önce

Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.

Kocaeli'de Çin'in Doğu Türkistan'daki Zulmü Protesto Edildi, System.String[]
Kocaeli'de, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto edildi.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalara karşı Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camisi'nde "Zulme Karşı Duaya Kalk" programı düzenlendi.

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri için dua etti.

Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalar protesto eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:32 Kaynak: AA

Kocaeli, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel
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