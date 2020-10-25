Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

25.10.2020 23:44
Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. yılını, düzenlediği etkinliklerle festivale dönüştürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 97. yılını, düzenlediği etkinliklerle festivale dönüştürecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kubat konseri, Kahramanlık Türküleri, kodlama atölyeleri, su sporları, spor festivali ve daha birçok etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında birçok anlamlı etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sevilen sanatçı Kubat, Cumhuriyet Bayramı 97.yıl özel konserinde Kocaelili vatandaşlar ile buluşacak. 29 Ekim Perşembe günü Milli İrade Meydanı saat 19.30'da başlayacak özel konseri vatandaşlar, pandemi koşullarında arabada takip edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında 'Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri' düzenleyecek. Kocaeli Kongre Merkezi'nde 27 Ekim Salı günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek konserde birbirinden güzel eserler icra edilecek. Program Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri Nuray Polat Gündoğan, Tuğçe Erenci ve Neşe Sarısözen Adalı'nın solist olarak görev aldığı ve Şehir Tiyatroları sanatçısı Fatih Sevdi'nin anlatımıyla gerçekleştirilecek. Diğer yandan Cumhuriyet'in 97. yılı kutlamaları çerçevesinde 97 eğitim kurumuna 97 adet robotik kodlama atölyesini eğitimin hizmetine kazandıracak. Robotik Kodlama Atölyelerinin (KODELİ) lansman töreni Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir, 2023'e kadar fiziki mekanı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kuracak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında su sporları etkinlikleri de düzenlenecek. Kocaeli'de bulunan su sporları kulüpleri ile ortaklaşa yapılacak etkinliklerde serbest dalış, yüzme, yelken, kürek, dragon bot, flyboard, su jeti ve dalış sporları gösterileri yapılacak. Etkinliğin 29 Ekim Perşembe günü Sekapark Uçurtma Tepesi'nde bulunan sahil kısmında yapılması planlanıyor. Sporcular, günün anlam ve önemine uygun olarak kıyıdan bin 923 metre uzaklıktan organizasyonun yapılacağı alana gelerek gösterilerini gerçekleştirecek. Organizasyon halka kapalı şekilde bir sosyal medya prodüksiyonu olarak yapılacak.

Yine Cumhuriyet Bayramları etkinlikleri kapsamında 27,28 ve 29 Ekim tarihlerinde spor festivali gerçekleştirilecek. Sosyal etkinlik çerçevesinde ve korona virüs tedbirleri kapsamında Spor Okulları öğrencileri ve her yaştan vatandaşlar sporla bulaşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 12.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında masa tenisi, tenis, Floor Curling, badminton, atletizm, ayak tenisi ve penaltı yarışması düzenlenecek.

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanıyor. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bayramı ilan edilmişti. - KOCAELİ

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak - Son Dakika

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