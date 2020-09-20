Kocaeli'de dilencilik ve seyyar satışa geçit yok - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere göz açtırmıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, cadde, köprü, üst geçit ve trafik ışıklarında, dilencilik ve seyyar satıcılık yapan kişilere müdahale ediyor. Bu kapsamda dilencilik yaparak vatandaşların duygularını sömüren kişiler, zabıta ekiplerinde bulundukları yerlerden uzaklaştırılıyor. Hakkında yasal kanunlar çerçevesinde gerekli işlemler yapan zabıta ekipleri ayrıca izinsiz bir şekilde seyyar satış yapan kişileri de engelliyor. - KOCAELİ