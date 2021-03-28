Kocaeli'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden ikisi adliyeye sevk edildi, 5'i serbest bırakıldı.
Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Kuru (30) bıçakla, B.T. tabancayla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Halil Kuru, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden B.T. ve U.T. Gölcük Adliyesi'ne sevk edilirken, diğer 5 kişi ise emniyetteki sorguları tamamlanınca serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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