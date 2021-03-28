Şüphelilerden B.T. ve U.T. Gölcük Adliyesi'ne sevk edilirken, diğer 5 kişi ise emniyetteki sorguları tamamlanınca serbest bırakıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden ikisi adliyeye sevk edildi, 5'i serbest bırakıldı.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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