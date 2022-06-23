Değirmendere Yalı Mahallesi'nde Göksu Deresi'nde beyaz ve yağlı tabaka fark eden vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bilgi verdi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu - Son Dakika

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