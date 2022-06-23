Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu

23.06.2022 17:38
Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat firmasının kamyonetinden düşen boya kovaları, derede kirliliğe yol açtı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat firmasının kamyonetinden düşen boya kovaları, derede kirliliğe yol açtı.

Değirmendere Yalı Mahallesi'nde Göksu Deresi'nde beyaz ve yağlı tabaka fark eden vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bilgi verdi.

Çevrede çalışma yapan ekipler, beyaz sıvının bir miktarının dere aracılığıyla İzmit Körfezi'ne ulaştığını tespit etti.

Numune alarak kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, bir inşaat firmasının kamyonetinde bulunan boyaların rampa çıkarken düşen boyalarının dökülerek dereye karıştığını belirledi. Ekipler, olayla ilgili tespit tutanağı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri, boyanın döküldüğü bölgede temizlik çalışması başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kamyonetten düşen boya kovaları derede kirliliğe neden oldu - Son Dakika
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