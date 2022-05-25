Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı

25.05.2022 12:17

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir kamyon trafik kontrolünde durdurulan kamyonun sürücüsünün yeterli sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Otoparka çekilen aracın kasasından inip kaçmaya çalışan, 5'i çocuk 27 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç da yediemin otoparkına çekildi.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısı açıldığında, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler, kaçma girişiminde bulundu. Polis ve jandarmaya haber verilirken, Afganistan uyruklu 5'i çocuk 27 kişi yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

O ANLAR CEP TELEFONUNA ANBEAN YANSIDI

Yurda yasa dışı giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı.

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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Dilovası, Marmara, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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