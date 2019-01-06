Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kar Yağışı

Kocaeli'de Kar Yağışı

53 dakika önce

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de Kar Yağışı, System.String[]
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İzmit, Başiskele, Derince, Kartepe, Gebze, Dilovası, Körfez ve Kandıra ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek, kar topu oynadı, kardan adam yaptı.

Eşi ve çocuklarıyla kent ormanına gelen Volkan Tayyare, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinin olduğu bölgede çok kar yağmadığını belirterek, çocuklarının karla oynamak için hafta sonunu beklediğini söyledi.

Kent ormanında genelde kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden Tayyare, bundan dolayı eşi ve çocuklarıyla kar topu oynamak ve kardan adam yapmak için buraya geldiklerini anlattı.

Ahmet Selçuk Bahçıvan da hafta sonunu çocuklarla karla oynayarak geçirmek istediklerini anlatarak, havanın çok soğuk olmamasının çocuklar için avantaj olduğunu bildirdi.

25 bin ton tuz karda kullanılmak üzere hazır

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı "kar timleri" çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler 550 personel ve 225 araçtan oluşan kadrosuyla yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışına anında müdahale ederek, yolları açık tutuyor. Ekipler, Yuvacık Diriliş Kamp Yolu, Umuttepe bölgesi, Kartepe ilçesi otel yolu, Başiskele ilçesi baraj yolu, Derince ilçesi İshakçılar mevkisi, Dilovası ilçesi Çerkeşli mevkisi ve Gebze ilçesi Pelitli mevkisinde tuzlama ve küreme için hazır bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin tuz depolama şantiyelerinde de 25 bin ton tuz, karda kullanılmak üzere hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Derince, Başiskele, Kocaeli, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı Son Dakika! ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:24:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]