Kocaeli\'de Otoyolda TIR ve Kamyonet Devrildi

2 TIR İLE KAMYONET OTOYOLDA DEVRİLDİ

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası bağlantı yolunda etkili olan fırtına nedeniyle 2 TIR ile kamyonet devrildi. Bağlantı yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan, TIR'lardan birinin devrildiği anın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, rüzgarın etkisiyle dorsenin yalpaladığı ve ardından TIR'ın devrildiği anlar yer aldı.

HABER: KOCAELİ