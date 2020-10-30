Sağanak etkili oldu (2) - Son Dakika

Selde aracı kaybolan Yunus Yalçınlkaya ile röportaj

Aracı hasar gören vatandaş ile röportaj

Selden etkilenen bölge KOCAELİ - Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, Kandıra, Dilovası, Darıca, Gebze başta olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara sığındı.

Bazı vatandaşlar iş merkezleri ile dükkanların tentelerinin altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Darıca ve Gebze ilçesinde, sağanak nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafikte kısa süre yoğunluk oluştu.

Yollarda oluşan su birikintilerine belediye ekipleri müdahale etti.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.