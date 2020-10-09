Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

09.10.2020 08:13

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Yelekoğlu idaresindeki 41 YV 708 plakalı otomobil, Osman Yılmaz Mahallesi'nde yağış nedeniyle yolun kaygan olmasının da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atarak ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Yelekoğlu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yılmaz Mahallesi, Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Yönetim kurulu toplantısında istifa eden Abdurrahim Albayrak, kararından döndürüldü Yemeğin tuzunu beğenmeyen dini nikahlı eşinin göğsüne bıçağı sapladı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı Pendik'te husumetli kişiler tarafından kafeye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı "İkinci eşi alın" çağrısı yapan Dr. Ali Edizer, Bakan Koca'nın talimatıyla tabiplik görevinden de açığa alındı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Eda Taşpınar, Çukur dizisinin oyuncusu Çağrı Atakan'ı kavga olayı sonrası terk etti
Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek Bayern Münih, Ozan Tufan'ı daha yakından takip edecek         
09:46
Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti Vatandaşlar, usta ile çırağın kavgasını film izler gibi seyretti         
08:54
Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti Faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 2 kilometre boyunca geri geri gitti         
08:22
Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den 17 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı         
07:52
Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor Fransız gazetesinden dünya liderlerini kızdıracak yazı: Erdoğan, resmen alay ediyor         
07:40
Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın Cebelitarık'ı 5-0 yendiği maçta gol attı         
00:25
Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor Koronavirüsün sessiz ve hızlı yayılmasının en büyük nedeni: Pozitif vakaların yüzde 86'sında semptom görülmüyor         
22:05
Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi Çukur'da baba kızı canlandıran Öner Erkan ile Ece Yaşar'ın aşk yaşadığı iddia edildi         
21:30
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu         
20:58
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü         
18:59
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 09:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei