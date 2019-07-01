Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
32 dakika önce
Kocaeli'de silah ve uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:21 Kaynak: AA
'de silah ve uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma
Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalar sonucu silah ve uyuşturucu madde sattığı öne sürülen M.G'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Körfez
ilçesi Hereke
Mahallesi'nde takibe alınan hafif ticari aracı durduran ekipler, şüphelinin üst ve aracında dedektör köpek "Ateş"le yaptığı aramada 7,65 milimetre çapında 3 tabanca, 19 sentetik uyuşturucu hap ile 2 gram skunk maddesi ele geçirdi.
Ekipler, şüphelinin Gebze
ilçesi Yenikent
Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada ise 71 sentetik uyuşturucu hap ve alüminyum folyoya sarılı 2'şer gramlık paketler halinde skunk maddesi buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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