Kocaeli'deki İhsaniye Barajı su tutmaya başladı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli'de inşa edilen İhsaniye Barajı su tutmaya başladı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atık su arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş yelpazede, mühendislik yapıları vasıtasıyla vatandaşların hizmetine sunuyor.

Bu bağlamda Türkiye'de 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak vatandaşların istifadesine sundu, sunmaya da devam ediyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yuvacık'tan sonra Kocaeli'nin ikinci büyük barajı olan İhsaniye'de inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve su tutulmaya başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhsaniye Barajı'mızı Suludere üzerine SSB dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu barajımızın temelden yüksekliği 69 metre olup kret uzunluğu ise 223 metredir. Barajımız şu anda geçici kabul aşamasına gelmiştir. Bu barajımızın içme suyu tesislerinin ihalesini yaparak içme suyu inşaatını da tamamladığımızda Gölcük ve sahil ilçeleri ile Değirmendere, Sahildere, Ulaşlı ve Ereğli beldelerindeki vatandaşlarımıza yıllık 13 milyon metreküp içme suyu sağlayacağız."