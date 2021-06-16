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Kocaeli'den kısa kısa - Son Dakika

Kocaeli'den kısa kısa

16.06.2021 20:53
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Gölcükspor'da başkanlığa Temel Erten seçildi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Gölcükspor'da başkanlığa Temel Erten seçildi.

Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen kongrede konuşan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, iç sahada oynanan maçların büyük bölümüne katılım sağladığını belirterek, Gölcükspor'u her zaman desteklediklerini söyledi.

"Sporda yenmekte yenilmekte var." diyen Karabulut, "Bu süreçte hep beraber, el birliğiyle yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın gayretiyle hedefimize ulaşacağız. Hedefimiz belli. Bu yol kazasını bu sene sonlandırıp, tekrar Gölcükspor'umuzu hak ettiği yere taşırız. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de kentin en büyük markalarından birisi olan kulübün yerinin üst ligler olduğunu kaydetti.

Kulübün başkan adayı Temel Erten ise Gölcükspor'u bir üst lige çıkaracaklarından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirterek, "Birlik ve beraber içinde olacağız. Bizleri destekleyeceğinize kalben inanıyorum." dedi.

Yapılan seçimde Erten, oy birliğiyle başkanlığa seçildi.

Kongreye, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır, İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Kandıra'da okuma yarışması düzenlendi

Kandıra ilçesinde Okuma Mevsimi Projesi kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri verildi.

Akçakoca İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, gençlerin Türk kültürünü, geleneklerini, dilini en güzel şekilde öğrenmelerini sağlamak istediklerini belirterek, gelecek nesillere tüm değerleri aktarmak zorunda olduklarını kaydetti.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Turan, "Gücümüzün yettiğince destek olacağız. Onlar da okuyup, yorumlayıp, kendilerini geliştirip vatana, millete hizmet edecekler. Bilime, eğitime katkı sağlayacaklar. Allah yollarını açık etsin." dedi.

Proje kapsamında yarışmaya 257 ortaokul, 58 lise öğrencisi katıldı.

Dereceye giren öğrenciler, madalya, bisiklet ve satranç takımıyla ödüllendirildi, başarılı okullara ise kupaları takdim edildi.

Törene, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Karakoç, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Dombaycı, İlçe Emniyet Müdürü İlker Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Damla Tosun, İlçe Nüfus Müdürü Dursun Kaya Bıyıkçı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gebze'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gebze ilçesinde rulo inşaat demiri yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Arif Ö. idaresindeki 37 BJ 540 plakalı rulo inşaat demiri yüklü tır, Gebze gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amatör Lig, Gölcükspor, Hisarcık, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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