Son Dakika Haberleri: Kocaeli Freni Boşalan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Kocaeli Freni Boşalan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

32 dakika önce

Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralıBAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobil şarampole yuvarlanırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobil şarampole yuvarlanırken, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Başiskele Cami Düzü köyü yolu üzerinde meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil, aracın frenlerinin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak asılı kalan otomobilden çıkan sürücü Zeynep A., annesi Sadem A. ve Dilek T., 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anını olay yerindeki görevlilere anlatan sürücünün annesi Sadem A., "Bir anda kızım, 'Anne fren tutmuyor' dedi. Ben de 'İnşallah Allah bize yardım eder' dedim. Araba kayınca yuvarlandık. Hızlı değildik. Ağaçlar tuttu. Hızlı olsa buradan yuvarlanır giderdik." dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:17 Kaynak: DHA

Başiskele, DHA, Kocaeli, Güncel
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