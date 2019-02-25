Kocaeli Gebze'de İşlenen 2 Cinayette 9 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde, geçen yıl Ekim ve Kasım aylarında işlenen 2 cinayetle ilgili 5 kişi tutuklanırken, olayla ilgili 9 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Gebze'de geçen yıl 13 Ekim tarihinde Osman Kaya
'nın ve 11 Kasım tarihinde Oğuzhan Tatar
'ın sokaklarda öldürülmesi olaylarını inceleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin operasyonları sonucu gözaltına alınan M.F.T.(21), O.E.(19), Ö.B.(21), S.Ç.(22) ve T.T.(23) tutuklandı. Polis
olayla ilgili dosyayı kapatmadı. Birbiriyle bağlantılı olan 2 cinayetle ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda cinayetleri işledikten sonra tutuklanan 5 kişiyi olaylara azmettiren, bu kişilere silah temin eden ve cinayetlerin ardından bu kişileri saklayarak yurtdışına çıkarmaya çalışan 12 kişiyi daha tespit etti. Kimlikleri belirlenen O.A.(20), S.A.(21) ve E.Y.'nin(22) başka suçlardan ötürü tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirleyen ekipler, 9 kişiyi yakalamak için Gebze ve Çayırova
'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda B.Y.(48), F.O.(25), S.G.(26), O.B.(24), A.P.(33), A.Ö.(21) ve A.K.(58) ile oğulları B.K.(28) ve B.K.(25) gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 9 zanlı Gebze Adliyesi
'ne sevk edildi.