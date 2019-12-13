Kocaeli gölcük'te, servet-i fünün sempozyumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli gölcük'te, servet-i fünün sempozyumu - Son Dakika

Kocaeli gölcük'te, servet-i fünün sempozyumu

6 saat önce

Gölcük'te, Servet-i Fünün sempozyumuKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 20-21 Aralık tarihleri arasında Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünün Sempozyumu yapılacak.

Gölcük'te, Servet-i Fünün sempozyumu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 20-21 Aralık tarihleri arasında Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünün Sempozyumu yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Servet-i Fünün dergisinin imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Tokgöz'ün Değirmendere'de yaşadığını, sempozyumda Servet-i Fünün'u ele alarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Sultan Hatun Konağı'nda Türk Dili ve Edebiyatı Servet'i Fünün Sempozyumu ile ilgili açıklamada bulunarak, sempozyumun uluslararası olduğu için önem taşıdığını söyledi. Sempozyumun Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Ali Yıldırım Sezer, Bu sempozyumu neden Gölcük'te gerçekleştiriyoruz, Servet-i Fünün Dergisi'nin imtiyaz sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz, uzun yıllar Değirmendere'de oturuyor. Vefatına kadar Türk edebiyat tarihinin en uzun soluklu dergisi olan Servet-i Fünün dergisini imtiyaz sahibi olarak çıkarıyor. İkametgahı Değirmendere'de ve bir dönemin edebiyatçı ve ünlü şairlerinin Değirmendere'ye kendisini ziyaretleri söz konusu oluyor. Bazı eserlerini de Değirmendere'de yazıyorlar. Ahmet İhsan vefat ettikten sonra kabri Değirmendere'de bulunuyor. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı anlamında Değirmendere önemli bir nokta konumunda. Bu nedenle biz de bu sempozyumu bu sene Servet-i Fünün'u ele alarak gerçekleştireceğizö dedi.

DERGİNİN 256'NCI SAYISININ KOPYASI BASILDI

Sempozyumda 256'ncı sayısının çok önemli olduğunu söyleyen Ali Yıldırım Sezer, şöyle konuştu

256'ncı sayıdan itibaren Servet-i Fünün edebiyat dergisi sıfatını kazanıyor. 256'ncı sayının tıpkı basımını gerçekleştirdik ve 256 adet bastık. Aynı zamanda tıpkı basımının yanında da Latin harfleriyle basımı da var. Sempozyuma 35 akademisyen ve Türk Dili ve Edebiyatının önemli isimleri bu sempozyuma katılacak. Türk Dili ve Edebiyatı noktasında Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden önemli isimler bildirilerini sundu. Önemli bir sempozyum olmasını bekliyoruz.

BELGESEL HAZIRLANDI

Sempozyumun, Gölcük'ün kültürel anlamda bilinirliğini arttıracağını söyleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt, Dönemi anlatan 20 dakikalık bir belgesel hazırladık bu uluslararası sempozyum için. Gölcük bu anlamda Türk dergiciliğinin kült dergisi olan Servet-i Fünün da çok uzun zaman, 42 yıllık bir süre ev sahipliği yapmış. Burası bir edebiyat merkezi olmuş ve Reşat Nuri Güntekin'den, Halide Edip Adıvar'a kadar Türk edebiyatında romanlarda ve hikayelerde Değirmendere'nin ismi geçiyor. Dolayısıyla bunu avantaja çevirmek lazım. Türkiye'de edebiyat eğitimi alan herkes Servet-i Fünün dergisini, Ahmet İhsan'ı bilir. Haliyle bunun Gölcük ile olan bağlantısını da tanıtırsak Gölcük ismi Türkiye'de herkes tarafından tanınır. Gölcük herkes tarafından depremi ile bilinen bir yer, bundan sıyrılıp kültürel anlamda da bilinirliği artarö diye konuştu.

Kocaeli gölcük'te, servet-i fünün sempozyumu

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi
Mesut Özil'in ismi takıma verildi! ATV'nin "Kimse Bilmez"i ekranlara veda ediyor! "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz

Son Dakika Haberleri
00:18 Giresun'da kamyonet dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
00:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardemir Kız AİHL öğrencilerine görüntülü mesajla başarı diledi - Son Dakika
00:12 ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik - Son Dakika
00:10 "Dış ticaret açığımızda yüzde 51.8 oranda ciddi bir düşüş oldu" - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 00:18:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli gölcük'te, servet-i fünün sempozyumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]