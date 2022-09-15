Kocaeli haberi: Kocaeli'nden Pakistan'a yardım treni

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Köseköy Tren Lojistik Merkezi'nden Pakistan'a, selden etkilenenlere gıda ve temizlik malzemesi götürecek tren yola çıktı.

Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda, Pakistan'a gönderilmek üzere hazırlanan, içinde gıda ile temizlik malzemelerinin bulunduğu tren, Köseköy Tren Lojistik Merkezi'nden hareket etti. 26 bin paketin yola çıkarıldığı, diğerlerinin ise daha sonra trenlerle gönderileceği belirtildi. Marmara Bölgesi'ndeki 12 ilden 55 bin gıda ile 7 bin temizlik kolisinin hazırlandığı kaydedildi. Pakistan'ın çok büyük felaketle karşı karşıya olduğunu belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Öncelikle dost, kardeş Pakistan halkına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gönül coğrafyamıza, kardeşlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pakistan da bizim zor zamanımızda yanımızda olmuştur. 55 bini gıda paketi ve yaklaşık 7 bin kadar da temizlik olmak üzere paketler hazırlandı. Bugün itibarıyla trenimiz hazır. 26 bine yakın paketimizi, buradan göndereceğiz. Diğer kalanları da başka trenlerle göndereceğiz" dedi.