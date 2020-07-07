Kocaeli merkezli 4 ilde sahte ehliyetle dolandırıcılık operasyonu - Son Dakika

Kocaeli merkezli Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda nakliye yapmak amacıyla anlaştıkları firma ve kişilere, sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nakliye dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin sahte ehliyetle kendi araçlarına benzer araçların plakalarını vererek firma ve kişilerin dolandırıldığını belirledi.

Şüphelilerin Tekirdağ'dan Denizli'ye gitmesi gereken ürünleri, aynı yöntemlerle Ankara'ya sevk etmek üzere başka bir araca yüklediklerini tespit eden ekipler, İstanbul'da yaptığı operasyonla N.Ş, E.Ö. ve M.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında ise şüpheliler B.Ç, Y.K, C.G, İ.B, O.B. ve S.B.K. İstanbul'da, M.K. ise Tekirdağ'da gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.