Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonu: 17 Şahıs Adliyede
22 dakika önce
Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti
KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul
, İzmir
, Muğla
, Ankara
, Amasya
, Sakarya
ve Yalova
illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. 4 firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken ekiplerce düzenlenen operasyonda askeri personelden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu değerlendirilen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetinde işlemleri tamamlan zanlılar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:31 Kaynak: İHA
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