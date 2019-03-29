Son Dakika Haberleri: Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonu: 17 Şahıs Adliyede

Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonu: 17 Şahıs Adliyede

22 dakika önce

Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Merkezli Fetö Operasyonu: 17 Şahıs Adliyede, System.String[]
Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 5 üsteğmen, 1 teğmen 11 astsubayın aralarında olduğu 10'u aktif görevde 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Kocaeli Emniyeti KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Amasya, Sakarya ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şahıs gözaltına alınarak sorgu işlemleri için Kocaeli Emniyetine götürüldü. 4 firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken ekiplerce düzenlenen operasyonda askeri personelden sorumlu 'mahrem ağabey' olduğu değerlendirilen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Kocaeli Emniyetinde işlemleri tamamlan zanlılar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

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