Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını 8 kez bıçaklayıp başına keserle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını 8 kez bıçaklayıp başına keserle vurarak öldürdü

13.08.2022 09:33

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vahim bir olay yaşandı. Murat Erzi, tartıştığı kayınpederini 8 kez bıçaklayıp keserle başına vurarak öldürdü. Başına keserle vurarak ağır yaraladığı, boşanma aşamasındaki eşinin ise tedavisi sürüyor. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi'yse, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa'daki babası Cafer Tayyar Akçay'ın (65) evine yerleşen 4 çocuk annesi Zeynep Erzi (37), önceki gün babasıyla Darıca'ya, eşi Murat Erzi'nin (40) yanına geldi. Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu.

Boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasında kan aktı: Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurarak öldürdü

BABA ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay'ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasında kan aktı: Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurarak öldürdü

"KAFASINDA GÖÇÜK VARDI"

'Cafer Tayyar Akçay'ın cenazesi, MHP Çayırova Belediye Meclis üyesi olan kardeşi Davut Akçay tarafından Adli Tıp'taki işlemlerin ardından teslim alındı. Akçay, ağabeyinin cenazesini kendisinin yıkadığını söyleyerek, "Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm. Ayrıca sol kolunda kesik vardı. Bir de sanırım keserle vurulduğu için kafasında bir göçük vardı" dedi.

Cafer Tayyar Akçay'ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de Emek Mahallesi'ndeki Zümrüt Camii'nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

Boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasında kan aktı: Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurarak öldürdü
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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını 8 kez bıçaklayıp başına keserle vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını 8 kez bıçaklayıp başına keserle vurarak öldürdü - Son Dakika
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