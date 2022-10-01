Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ve AFAD ekipleri, tanktaki sızıntı müdahale etti. Etrafa yayılan kimyasal madde ise temizlendi.

Durumu fark eden işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi - Son Dakika

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