Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanktan etrafa yayılan kimyasal madde sızıntısına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti.
İlçede bulunan bir depoda konteyner boşaltımı sırasında bir tanktan etrafa kimyasal madde sızdı.
Durumu fark eden işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ve AFAD ekipleri, tanktaki sızıntı müdahale etti. Etrafa yayılan kimyasal madde ise temizlendi.
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