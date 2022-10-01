Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi

01.10.2022 13:42
Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanktan etrafa yayılan kimyasal madde sızıntısına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tanktan etrafa yayılan kimyasal madde sızıntısına itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti.

İlçede bulunan bir depoda konteyner boşaltımı sırasında bir tanktan etrafa kimyasal madde sızdı.

Durumu fark eden işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ve AFAD ekipleri, tanktaki sızıntı müdahale etti. Etrafa yayılan kimyasal madde ise temizlendi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kimyasal madde sızıntısına müdahale edildi - Son Dakika
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