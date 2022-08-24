Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

24.08.2022 18:37
Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 23 Ağustos tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ilçede bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından, hırsızın R.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler, belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.K. isimli şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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