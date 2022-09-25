Kocaeli'de trafik kazasında 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik kazasında 2 kardeş yaralandı

25.09.2022 18:12
Kocaeli'de trafik kazasında 2 kardeş yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi'nde A.Ş. idaresindeki 34 LE 7179 plakalı otomobil ile B.S. yönetimindeki 34 VK 8086 plakalı otomobil, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada B.S'nin otomobilinde bulunan A.S. ile kardeşi C.S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazasında 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de trafik kazasında 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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