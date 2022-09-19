Kocaeli'de belediyeye ait bisikletlerin çalınması güvenlik kamarasına yansıdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin büyükşehir belediyesine ait 3 bisikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Seka Park alanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımına tahsis edilen 3 bisiklet kayboldu.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer 2 kişinin bisikletleri zorlayarak yerinden söktüklerini gördü.
Ekipler olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şüphelinin belediyeye ait bisikletleri zorlayarak yerinden çıkarması, ardından da bisikletleri alıp olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.
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