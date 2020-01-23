Kocaeli 'palu ailesi' davasında tuncer ustael'e müebbet hapis talebi - Son Dakika

'Palu ailesi' davasında Tuncer Ustael'e müebbet hapis talebi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael hakkında, Meryem Tanhal'ı, 'nitelikli öldürme' ve 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 5'inci duruşması Kocaeli Adliyesi'nde görüldü. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile avukatları katıldı. Aile üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına arka kapıdan alındı.

Mahkemede söz alarak savunma yapan Tuncer Ustael, kendisinin suçsuz olup, Tanhal ailesinin suçlu olduğunu ifade ederek, "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Harun Palu'nun ifadeleri de yanlıştır. Tanhal'ların çok sayıda cinayetleri ortaya çıkmaması için Meryem'i öldürdüler." dedi.

Baba Harun Palu, tanık sıfatıyla mahkemeye katıldı. Mahkemede söz alan Harun Palu, "Ben olay tarihinde Meryem'in kocasını öldürdüğüm için cezaevindeydim. Tahliye olmadan önce Fatih Palu benim yanıma ziyarete geldiğinde kendisine Meryem'i sordum. Tuncer'in Meryem'i öldürdüğünü, öldürmeden önce 25 gün aç bıraktığını, öldürdükten sonra da Körfez ilçesinin 95 Evler mevkiine gömdüğünü söyledi. Hava'ya olayı sorduğumda, Meryem'in Tuncer tarafından sürekli dayak yediğini ama kimin gömdüğünü bilmediğini söyledi. Daha sonra ben cezaevinden çıktığımda eşim Hava'yı alarak karakola gittim, şikayetçi oldum. Kızımın cenazesini bulamadılar ve dosya kapandı." dedi.

"KAN DAVASINI BİTİRMEK İÇİN EVİN TAPUSUNU İSTEDİLER"

Cezaevinde kaldığı dönemde Hava Palu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Harun Palu şunları söyledi:

"Hava bir gün cezaevinde yanıma gelip, Tanhal ailesinin kan davası başlattığını söyledi. Bizi sürekli tehdit ediyorlarmış ve kan davasını bitirmek, olayı kapatmak için evin tapusunu vermemi istedi. Ben Tuncer'e değil, Hava'nın kendi kardeşine vermesini isteyerek tapuyu verdim. Daha sonra Hava, tapuyu Tuncer'e vermiş, Tuncer de o parayı yemiş"

"MERYEM BENİM İLK GÖZ AĞRIM ONU ÖLMEDEN GÖMER MİYİM?"

Hava Palu ise kendilerinin suçsuz olduğunu belirterek, "Ben Tuncer'e yardım etmedim. Meryem benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer'in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın. Eşimin dedikleri doğrudur. Bunun yalanlarına inanmayın. Meryem ve Melike'yi biz öldürmedik. Ben yavrularımı öldürmek istemedim. Kızımı da kendisi gibi yalancı etti. Ben onların yüzünden cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde çok mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

SAVCI, TUNCER PALU HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı açıkladığı mütalaasında sanık Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ı, 'nitelikli öldürme', ve 'tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer sanıklar hakkında Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu, 'Meryem Tanhal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza talep edildi. Ayrıca İsa Palu hakkında 'Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti tarafından, Meryem Tanhal'ın adli emanetteki kimliğinin, İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilerek ölüm ilanının verilmesine karar verildi. Mahkeme 13 Şubat tarihine ertelendi.

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),(DHA) -