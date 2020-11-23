Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavuz, mesajında, öğretmenlerin büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğin teminatı çocukları yetiştirdiğini, onlara iyiyi, doğruyu, milli ve manevi değerleri, iyi insan ve vatandaş olmayı öğrettiğini, vatan ve millet sevgisini aşılayarak, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştırdığını ifade etti.

Mesajda, "Öğretmenlere armağan edilen, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." görüşünü bildiren Yavuz, öğretmenliğin dünyadaki en onurlu mesleklerin başında geldiğini aktardı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, saygın bir meslek olmanın ötesinde bize yön veren, kişiliğimizi, kimliğimizi oluşturan ve şekil veren, bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi nerede olduğumuzu yarın nerede olacağımızı gösteren en önemli aktördür. Eğitim-öğretim, iki yüz yıldır kanla ve gözyaşıyla yoğrulan aziz milletimizin çıkış kapısıdır. Bugün, dünden daha bilgiliyiz, daha zenginiz. Bu çağda bilgiyi her yerden bulmamız mümkündür. Ama irfanı bulmamız, insanlığı bulmamız, vicdanlı olmamız başka bir şeydir. Medeniyetler insanlık ve vicdan üzerine inşa edilir. Pozitivizmin insanlığı ne hale getirdiğine hepimiz şahidiz. İşte biz o yüzden var olmalıyız. Bu topraklarda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın anlayışı hakim olmalıdır. Yoksa bu topraklarda kuru bir bilginin, hamasetin ve sadece taraftarlığın ve holiganlığın hakim olduğu bir Türkiye asla istemiyoruz. Biz, tam tersine insanlığın vicdanı olmak istiyoruz. İnsanlığın buhranına bir çözüm üretebilmek için bilgiye, bilime ve güce talibiz. Eğer biz yeniden dünyada küresel bir güç olacaksak, akan kanı durduracak ve gözyaşına çare olacaksak, dünyadaki bu sömürü düzenine başkaldıracak ve liderlik edeceksek, bu ancak ve ancak siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde olabilecektir. Vatan, bayrak sevdalısı nesiller yetiştiren, Türkiye'yi yeni baştan küresel bir güç olarak ortaya çıkaracak olan ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' diyerek önemli görevler verdiği siz değerli öğretmenlerimize gönül kapımız daima açıktır."

Vali Yavuz, mesajında, ülke olarak geçilen pandemi sürecinde, eğitimin yanında salgınla mücadelede de ön saflarda yer alarak kendilerine verilen görevleri özveri ile öğretmenlere şükranlarını sunduğuna yer vererek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan, ahirete irtihal eden öğretmenleri saygı, özlem ve rahmetle andığını vurguladı.