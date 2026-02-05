Kocaelispor 1 Puanla Yetindi

Kocaelispor'un golcü oyuncusu Serdar Dursun, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarı üstünlük bizdeydi, toplu, topsuz birebir baskılar. İkinci yarı Beşiktaş oyuncu değişikliği yaparak oyunu dengeledi. Normalde kazanmamız gereken maçı 1 puanla devam ettik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Dursun, "Tribünden düşen taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok önemli maçtı. İç sahada mutlak galibiyet almak istiyorduk. Çok olumlu başladık. Birebir baskılarla Beşiktaş'ı çıkarmaya çalıştık. İlk yarıda 2-3 tane güzel pozisyonlara girdik, onları atabilirdik. Penaltı ile 1-0 öne geçtik. İlk yarı üstünlük bizdeydi, toplu, topsuz birebir baskılar. Geriden öne doğru topu olumlu kullandığımızı düşünüyorum. İkinci yarı Beşiktaş oyuncu değişikliği yaparak oyunu dengeledi. Ama yine de bir pozisyonum vardı; Dan çıkardı, ben vurdum, kaleci şansa eline çarptı, çıkardı. O anda momentum, Beşiktaş'a döndü. Orada 2-0 olsaydı rahat 2-0, 3-0 yenerdik maçı. Son dakikalar Beşiktaş üstüme gelmeye çalıştı. Gereksiz penaltı oldu, bu durum bizi üzdü. Maç 1-1 bitti. Normalde kazanmamız gereken maçı 1 puanla devam ettik. İnşallah son maçı alıp turu atlamak istiyoruz. Pazartesi Kayseri için ölüm kalım maçı olacak. Bütün şehir kenetlenecek bizi yenmeye çalışacaklar. Biz de oraya gidip kazanmaya çalışacağız, Dinlenmek için 3 günümüz var. Pozitif şekilde Kayseri'ye gidip 1 yada 3 puanla dönmek istiyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ