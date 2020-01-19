Kocası tarafından öldürülen çiçekçinin tezgahı sahipsiz kaldı - Son Dakika

Çiçekçi tezgahını Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ziyaret etti

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kadıköy'de cezaevinden çıkan eşi Tahsin Yüksekova tarafından kayınvalidesi Zülfiye Yüksekova ile birlikte öldürülen Seyhan Yüksekova'nın sahipsiz kalan çiçekçi tezgahı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın yanına giderek onunla tartışmıştı. Tahsin Yüksekova, elindeki silahla eşi Seyhan Yüksekova ve aynı cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'yı silahla vurarak ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan iki kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

ÖLDÜRÜLEN EŞİN ÇİÇEKÇİ TEZGAHINI ZİYARET ETTİLER

Olay sonrasında öldürülen anne Zülfiye Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı kaldırılırken, Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı sahipsiz kaldı. Seyhan Yüksekova'nın çiçekçi tezgahı bugün Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve mahalle sakinleriyle birlikte ziyaret edildi.

NEDEN BU KADAR AZ CEZALAR VERİLİYOR

Çiçek tezgahının bulunduğu yere gelen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi Nurşen İnal, Biz Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak buradayız arkadaşlarla. Maalesef iki kadın arkadaşımız erkek şiddetiyle cinayete kurban gittiler. Üzüntülüyüz. Günün ortasında cezaevinden çıkan ve büyük suçlarla içeride olmasına rağmen. Devamlı şiddete uğrayan bir kadın arkadaşımız, annesiyle birlikte adamın annesi bu arada kayınvalidesi kadının, burada kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüler. Bunun hem üzüntüsünü paylaşmak, hem de bu kadın cinayetlerini durdurmak için, haykırmak için buradayız. Bunun mücadelesini biz platform olarak her zaman veriyoruz. Bir kartona bir kadın arkadaşımız yazmış, bütün duygusuyla beraber. Şüpheliler yakalandı ama daha önce de bir çok olaydan yakalanmış adam zaten bu. Neden çıkartıldı, neden bu kadar az cezalar veriliyor. Etraftan aldığım esnaf bilgisine göre 2-3 aydır da zaten devamlı şiddete ve tacize uğruyor. En sonunda da geliyor kurşunlanarak öldürülüyor dedi.