Kocasinan Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda meclis gündemindeki 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısında Oymaağaç, Yenidoğan, Seyrani, Talatpaşa, Yenişehir ve Yeşil mahallelerinde imar plan maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü ile farklı branşlarda gençlere ve çocuklara çeşitli imkanlar sunduklarını belirtti.

Her dönem spor ve sporcunun yanında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesi noktasında spora gereken desteği veriyoruz. Kocasinan Spor Kulübü, sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. Hem gençlerimizin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak hem de her branşta milli takımda yer alacak sporcular yetiştirmek bu açıdan çok önemlidir." ifadelerini kullandı.