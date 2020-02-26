Kocasinan Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Kocasinan Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, siyez buğdayı ve organik domates fidesi üretimi ile tarımsal kalkınmaya destek oluyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini belirtti.

Kocasinan'ın Kayseri'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tarım, hayvancılık ve ziraatın yoğun olduğu bir bölgeyiz. Kayseri'deki tarım, hayvancılık ve ziraatın yüzde 20'si Kocasinan bölgesinde yapılmaktadır. Biz biliyoruz ki Kocasinan'ın ticareti ve ekonomisinin büyümesi ve ilçede yaşayanların refahının artması demek, Türkiye ekonomisinin büyümesi demektir. Yerelden hareketle Türkiye'ye model olacak işler yapıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek adına tarihi geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayını ekerek, tohumunu çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıttık. İlçemizde başlattığımız bu uygulama, Türkiye'ye model oldu."

Çolakbayrakdar, geleneksel hale gelen ve Kayseri'de "Karahıdır" olarak bilinen yerli tohumlarla yetiştirilen domates fidelerini her yıl ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttıklarını hatırlattı.

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı
Türkiye'nin sırın komşusu Gürcistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Dünyanın büyük bölümünü etkisi altına alan koronavirüs Pakistan'a da sıçradı Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan Belediyesinden tarımsal kalkınmaya destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]