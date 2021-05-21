Kocasinan'ın 150 milyon TL'lik Dönüşüm Projesi'nde mutlu son - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nin Yunusemre Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 336 hak sahibinin anahtar ve tapuları teslim edildi. Yunusemre' de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaların ekonomik büyüklüğünün 150 Milyon TL olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Gayretimiz; çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir." dedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 gün süren anahtar teslim töreninde tapu belgelerini Başkan Çolakbayrakdar'ın elinden alan hak sahiplerinin mutluluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onların hem hayır dualarını aldı hem de gönüllerini fethetti.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR: "ŞENLİK HAVASINDA BAŞLADIK, ŞENLİKLE BİTİRDİK"

Yunusemre kentsel dönüşümünün 2015 yılı Haziran ayında başladığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, " 2016 yılı Ağustos ayında ilk vatandaşla anlaşmasını yaptık. Zaman içerisinde vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inançla bugünlere kadar geldik. 2017 yılında gecekonduların yıkımının gerçekleşmesiyle buradaki inşaat faaliyetlerine 2018 yılının Mart ayında başladık. 2020 yılın başında ise ince yapı ihalelerini sürdürdük. Pandemi ve bütün zorluklara rağmen sene sonuna ince yapı işlerini bitirdik. Müteahhitlere tanınan süreye rağmen 9 ay önceden tamamlandı. Şimdi ise 336 dairemizin anahtarı ve tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Hak sahiplerinin aileleriyle birlikte sağlıklı ve sıhhatli oturmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Yunusemre, Seyrani, Ahievran, Ziyagökalp, Yenidoğan ve Uğurevler Mahallesi'nde devam eden çalışmalarımız var. Biz sadece konut üretmiyoruz aynı zamanda bölgenin ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik, Kayseri'ye değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi 'Kentsel dönüşüm, bizim için en önemli sosyal dönüşümdür'. Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunacağız. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek için içindir."

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, "Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyerek noktaladı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı dönüşümle hayallerini gerçekleştiren ve sevinçlerinden duygusal anlar yaşayan vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a dua edip, teşekkür iletti. - KAYSERİ