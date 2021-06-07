Çolakbayrakdar, "Kayseri, Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldi"

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Sporcusu Özge Yılmaz, Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Kocasinan Masa Tenisi Sporcuları Altınay Hatun Bulut 13'üncü, Birsen Yerli 15'inci ve Genç Erkeklerde ise Mehmet Ali Karaboğa 7'inci oldu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençler Milli Takım Seçmesi'nde başarılı olan takım sporcularını tebrik ederek, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Başarılarla dolu bir yıl geçiriyoruz. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve dünyaya duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Özge Yılmaz sporcumuz, Genç Milli Takım Ferdi Seçme yarışmalarında Türkiye birincisi oldu. Birçok tarihi başarılara imza atan ve Türkiye'yi temsil eden Özge Yılmaz'ı ve müsabakada derece elde eden Altınay Hatun Bulut, Birsen Yerli ile Mehmet Ali Karaboğa' yı tebrik ediyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, "Gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Gençler Milli Takım Seçmeleri, Ankara'da Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takım Sporcuları damga vurdu. Kocasinan Sporcusu Özge Yılmaz, Genç Kızlarda Türkiye birincisi oldu. Altınay Hatun Bulut 13'üncü, Birsen Yerli 15'inci ve Genç Erkeklerde ise Mehmet Ali Karaboğa 7'inci oldu. Turnuva sonunda Türkiye şampiyonu olan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalya ve kupaları takdim edildi. - KAYSERİ