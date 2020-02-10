Koçer: Yeni bir yatırım süreci geliyor”
21 dakika önce
Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu AK Parti TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, "Ekonomide yeni bir hikaye yazılabilecek faiz seviyesine gelindi.
Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu AK Parti TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, "Ekonomide yeni bir hikaye yazılabilecek faiz seviyesine gelindi. Önümüzdeki 3-4 yıl yeni bir büyüme, toparlanma dönemi olacak. Yeni bir yatırım süreci de geliyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:02
Son Dakika Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı Gelecek Partisi'nden anket açıklaması: 6-7 puan arasında bir oyumuz olduğu söyleniyor İstanbul yeni güne zamlı başladı! İşte fiyat listesi