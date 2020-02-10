Koçer: Yeni bir yatırım süreci geliyor”

Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu AK Parti TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, "Ekonomide yeni bir hikaye yazılabilecek faiz seviyesine gelindi. Önümüzdeki 3-4 yıl yeni bir büyüme, toparlanma dönemi olacak. Yeni bir yatırım süreci de geliyor" dedi.