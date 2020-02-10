Koçer: Yeni bir yatırım süreci geliyor” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Koçer: Yeni bir yatırım süreci geliyor” - Son Dakika Ekonomi

Koçer: Yeni bir yatırım süreci geliyor”

21 dakika önce

Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu AK Parti TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, "Ekonomide yeni bir hikaye yazılabilecek faiz seviyesine gelindi.

Koçer: Yeni bir yatırım süreci geliyor”, System.String[]

Ankara Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu AK Parti TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, "Ekonomide yeni bir hikaye yazılabilecek faiz seviyesine gelindi. Önümüzdeki 3-4 yıl yeni bir büyüme, toparlanma dönemi olacak. Yeni bir yatırım süreci de geliyor" dedi.

AK Parti, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:02 
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