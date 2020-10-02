"Koku" filmi festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Yönetmen koltuğuna Yasin Çetin ve Barış Gördağ'ın oturduğu, senaryosunu Hazel Sevim Ünsal'ın kaleme aldığı film, festival yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapacak olan yapım, daha sonrasında Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak. Ulusal ve uluslararası birçok festivale katılması planlanan film, gelecek yıl vizyona girecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz ile Mehlika Buğlem Kılıç yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının gözetimi altında gerçekleştirilen filmin çekimleri, Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde tamamlandı. Yapımını Zeytin Film Prodüksiyon'un üstlendiği film, felsefe profesörü İlhan'ın psikoloji yüksek lisans öğrencisi Mustafa ile yaptığı anlaşma sonrası hayatındaki değişimleri anlatıyor.