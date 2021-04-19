KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR - Son Dakika

KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR

19.04.2021 11:30

EDİRNE'de doğuştan Serebral palsi (beyin felci) hastası olan, bu nedenle kol ve bacaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz (20), burnunu kullanarak cep telefonunda yaptığı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor.

EDİRNE'de doğuştan Serebral palsi (beyin felci) hastası olan, bu nedenle kol ve bacaklarını kullanamayan Kadir Berke Öz (20), burnunu kullanarak cep telefonunda yaptığı tasarımlar görenleri hayran bırakıyor. Yaşıtları gibi sosyal medyaya giren, görsel tasarım yapan ve afiş hazırlayan Öz, bir yandan iki üniversite okurken, bu yeteneğiyle öğretmen babasının da en büyük yardımcısı oluyor.

Edirne'de yaşayan Kadir Berke Öz'e, doğum esnasında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı Serebral palsi (SP) teşhisi konuldu. Ailesinin gelişim döneminde hiç yalnız bırakmadığı Öz, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Basım Yayım Teknolojileri Bölümü'nde eğitimini sürdürerek yaşıtlarına örnek oldu. Azmiyle dikkat çeken Kadir Berke Öz, pandemi sürecinde evde kaldığı dönemde ise kendi başına özel bir yetenek geliştirdi. Yaşıtları teknolojiyi hızla kullanırken bundan geri kalmayan Kadir Berke, kollarını kullanamadığı için burnuyla cep telefonunu kullanmaya başladı. Zamanla kendini geliştiren Öz, artık burnuyla görsel tasarımlar yapmaya başladı.

'ÇOK AZİMLİ BİR ÇOCUK'

Öz'ün babası, aynı zamanda kentte bir ortaokulda müdür olarak görev yapan Yakup Öz, oğlunun kendisinin en büyük yardımcısı olduğunu belirtti. Kadir Berke'nin çok azimli birisi olduğunu belirten Yakup Öz, Çok azimli, sosyal bir çocuk. Hiçbir zaman onu evde tek başına, yalnız bırakmadık. Bizim olduğumuz her yerde Kadir Berke de vardı. Bütün ortamlara girdi çıktı ve her şeyi yaşayarak öğrendi. Okumayı, sporu çok seviyor. Kitap okumayı çok seviyor. Futbol aşığı, devamlı müsabakaları izliyor. Dünya Kupası'na bile gitti Rusya'da maç izledi. Şu anda iki üniversite okuyor. Bu pandemiden dolayı da evde dedi.

'BÜTÜN İŞİNİ BURNUYLA YAPIYOR'

Kadir Berke'nin yaşıtlarını teknolojide de yakaladığını söyleyen Yakup Öz, Biliyorsunuz günümüzde çocuklar telefon anlamında, bilgisayar anlamında kendisini çok yetiştirdiler. Berke de azmiyle onlardan geri kalmadı. Bu Allah vergisi bir şey. Bazı organlarınız çalışmadığı zaman ona alternatif başka organınızı çalıştırmak zorundasınız. Bizler de aslında Allah'a şükretmemiz lazım. Bu çocuk görebildiğiniz gibi sadece oturabiliyor ve bir başkasına muhtaç. Ellerini kullanamadığından dolayı sadece burnunu kullanmak zorunda ve o konuda kendisini geliştirdi. Sadece burnunu kullanarak yazı yazabiliyor, resim çizebiliyor. Kumandayla televizyonu açabiliyor. Bütün iş ve işlemlerini burnuyla yapıyor. Bunu da tekrar ederek bu yeteneğini geliştirmiş oldu diye konuştu.

'EN BÜYÜK YARDIMCIM KADİR BERKE'

Yakup Öz, oğlunun kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, Azim çok önemli burada. Berke şöyle bir çocuk; hiçbir şeyde sıkılmıyor. Otursun bir işi yarım saat, 1 saatte yapar, öyle kalkar. Zamanını böyle harcıyor. Diğer işlerde de öyle. Bir ödev verildiği zaman o ödevi yapmadan gidip yatmaz. Hem okul hem de dernek anlamında kutlama mesajlarını, kandil mesajlarını, afişleri Berke yapıyor, bizim de hoşumuza gidiyor. O faaliyetlerini bir şekilde farklı yerlerde gördüğü zaman Berke gerçekten çok mutlu oluyor. O nedenle bizlere her konuda yardımcı, benim de en büyük yardımcım Kadir Berke şeklinde konuştu.

'HİÇ ZORLANMIYORUM'

Babası yardımıyla duygularını anlatan Kadir Berke Öz de, özellikle pandemi döneminde evde sıkıldığı için bu yeteneğini geliştirdiğini belirtti. Öz, Evde otururken, sıkılıyorum. Hep böyle işlerle uğraşıyorum. Bu işler beni hiç zorlamıyor. Sürekli evdeyim, sıkılıyorum. Bunlarla oyalıyorum kendimi ifadelerini kullandı.

KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR
KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR

Üniversite, Yakup Öz, Edirne, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOL VE BACAKLARINI KULLANAMIYOR, BURNUYLA CEP TELEFONUNDA TASARIM YAPIYOR - Son Dakika


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