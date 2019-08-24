Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

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-Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların protestoları BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara gerekli müdahalenin yapılmaması ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşlar tarafından protesto edildi.