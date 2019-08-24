Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri
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Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

2 dakika önce

Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların protestoları BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara gerekli müdahalenin yapılmaması ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları sivil toplum...

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-Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların protestoları BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara gerekli müdahalenin yapılmaması ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşlar tarafından protesto edildi.

Kolombiya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:55 Kaynak: AA
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