Kolombiya'da bayram namazı kılındı - Son Dakika

Kolombiya'nın ikinci büyük kenti Medellin'deki İslam Kültür Merkezi'nde bayram namazı, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eda edildi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkedeki camilerde bayram namazı için sınırlı katılıma izin verildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya 'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı 'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gölgesinde girdi.

Bodrum'da korkutan yangın! Ekipler, müdahale etmeye devam ediyor

Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor

Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü

Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!