Kolombiya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı - Son Dakika

Kolombiya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Vaupes bölgesinde kaybolan askeri helikopterin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

Kolombiya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Vaupes bölgesinde kaybolan askeri helikopterin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

El Tiempo gazetesinin haberine göre, Kolombiya Hava Kuvvetlerine ait 17 asker bulunan UH-60 Kara Şahin adlı helikopterin enkazı Amazon ormanlarının sınırındaki İnirida Nehri kenarında bulundu.

Kolombiya Ordusundan yapılan açıklamada, Amazon ormanlarındaki bir bölgede yerel saatle 03.00'den itibaren helikopterle irtibatın kesilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 6 askerin yaralı bulunduğu, 11 askerin ise kayıp olduğu belirtildi.

Askeri yetkili Luis Fernando Navarro, askerlerin silahlı bir gruba yönelik operasyon icra ederken helikopterin düştüğünü söyledi.

Kayıp askerlerin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini dile getiren Navarro, aramalara donanmadan dalgıçların da katılacağını kaydetti.

Helikopterin kaybolmasının ardından yerel medyada çıkan haberlerde, ilk belirlemelere göre, helikopterde 6 askerin bulunduğu öne sürülmüştü.

Helikopterin kaybolduğu sanılan bölge, ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana, örgütten ayrılan eski üyeler ile uyuşturucu kaçakçılarının etkin olduğu yer olarak biliniyor.

Güney Amerika, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da düşen helikopterin enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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