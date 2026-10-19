Kolombiya’da altın madeninde heyelan faciası: En az 15 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya’da küçük ölçekli bir altın madeninde meydana gelen heyelan faciaya yol açtı. Tonlarca toprak ve kaya parçasının madeni kaplaması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında bölgede 30’dan fazla kişinin bulunduğu belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

TONLARCA TOPRAK VE KAYA, MADENİ YUTTU

Facia, Kolombiya’nın güneybatısındaki Nariño bölgesine bağlı Santa Bárbara de Iscuandé’de meydana geldi. Yerel saatle sabah 08.30 sıralarında yaşanan heyelan, küçük ölçekli altın madeni sahasını toprak ve kaya yığınlarının altında bıraktı.

İlk belirlemelere göre olay sırasında madende 30’dan fazla kişi çalışıyordu. Heyelanın ardından bazı işçilerin toprak altında kaldığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve arama kurtarma görevlileri sevk edildi. Çevrede yaşayanların da kürek ve ilkel kazı araçlarıyla çalışmalara destek verdiği belirtildi.

Ancak bölgenin sık ormanlarla kaplı ve ulaşımın güç olduğu bir noktada bulunması, müdahale çalışmalarını zorlaştırıyor. Yetkililer, yaralılara müdahale edilmesi ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla bölgeye hastane gemisi gönderilmesini de gündeme aldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN BİR KISMI AYNI AİLEDEN

İlk bilgilere göre yaşamını yitirenlerden en az dokuzunun aynı aileden olduğu bildirildi. Yetkililer, enkaz altında kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Bölgedeki silahlı gruplara da arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin güvenli geçişine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

MADEN KAZALARI BÖLGEDE ENDİŞE YARATIYOR

Kolombiya’da özellikle ruhsatsız ve denetimin sınırlı olduğu maden sahalarında yaşanan kazalar, iş güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. Yetersiz güvenlik koşulları ve bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar, madencilik faaliyetlerini daha da riskli hale getiriyor.