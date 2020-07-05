KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

- KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı Binlerce adet sarılmış sigara, makaron, sigara kağıdı ve yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polisin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

- KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

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Binlerce adet sarılmış sigara, makaron, sigara kağıdı ve yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında polisin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda, doğu illerinden getirilip depolanarak satılan binlerce adet sarılmış sigara, makaron, sigara kağıdı ve yüzlerce kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak doğu illerinden kaçak yollarla getirilip, Çifteler ilçesinde sağlıksız koşullarda depolanan, işlenen ve kentte satışa sunularak devletin vergi kaybına neden olacak şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslar olduğu belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 'tütün ve eşya kaçakçılığı' yaptığı öne sürülen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Ayrıca şüpheli şahıslara ait olan ikamet, iş yeri, araç ve depolara yapılan aramalarda ise, 376 kilogram tütün, 63 bin 900 dal sarılmış sigara, 51 bin 600 dal bandrolsüz makaron, 4 bin 190 adet sigara kağıdı, bin 463 adet muhtelif kaçak eşya, 152 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Öte yandan polis ekipleri yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yaptı.

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KOM'dan dev kaçakçılık operasyonu: 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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