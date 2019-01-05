Son Dakika Haberleri: Komandolardan Mektup Yazan İlkokul Öğrencilerine Teşekkür

Komandolardan Mektup Yazan İlkokul Öğrencilerine Teşekkür

7 dakika önce

HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'tan mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti.

Komandolardan Mektup Yazan İlkokul Öğrencilerine Teşekkür, System.String[]
HAKKARİ'de görev yapan Mehmetçik, Zonguldak'tan mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların öğrencilere teşekkür ettiği videoyu Twitter'da paylaştı.

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, Hakkari'de görev yapan komandolara mektup göndererek, yeni yıllarını kutladı. Mehmetçikler de öğrencilere teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, komandoların ellerindeki mektuplarla öğrencilere teşekkür ettiği videoyu Twitter'da paylaştı. Görüntülerde, uzman çavuşun, "Zonguldak Rüzgarlımeşe 1-C sınıfı öğrencilerine buradan teşekkür ediyoruz. O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bizlere ulaştı. Soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz. Huzurlu, sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun" dediği konuşma yer aldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:08 Kaynak: DHA

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