Komşu ülke doktorları beyin pili ameliyatları için geliyorlar!

Ülkemizde beyin pilinin de içinde olduğu Nöromodülasyon ameliyatlarının tümünün birden yapıldığı ender merkezlerden olan İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde, Hırvatistan'dan gelen doktorları ağırlayan Yılmaz; Suudi Arabistan, Libya, Dubai, Cezayir ve İran'dan gibi ülkelere de beyin pili ameliyatları ile ilgili eğitimler vermişti.

Vücudun herhangi bir bölgesindeki sinir sisteminde oluşan aksaklıklarının, düzenlenmesini sağlamak için kullanılan yöntemlerden olan nöromodülasyon uygulamaları; parkinson, epilepsi gibi birçok sinir sistemi rahatsızlığında hastaların şikayetlerini sonlandırmaktadır. Bu kapsamda geliştirdiği tekniklerle, uluslararası kapsamda eğitimler veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, son olarak İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Hırvatistan'dan gelen Dr. Oliwer Totowich'i ağırladı.

"KOMŞU ÜLKELERDE YAPILAMIYOR"

Hırvatistan'dan gelen Dr. Totowich, beyin pili olarak bilinen derin beyin stimülasyonu ameliyatları konusunda eğitim almak üzere gözlemci sıfatıyla, Yılmaz tarafından gerçekleştirilen ameliyatlara eşlik etti. "Dr. Totowich, ameliyat öncesi verilen eğitim seminerini takiben, gerçekleştirilen beyin pili ameliyatına katılarak eğitim programının ilk aşamasını tamamlamış oldu" diyen Doç. Dr. Atilla Yılmaz, "Bir süredir İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde; titremeli felç olarak bilinen Parkinson hastalığı, istemsiz kasılma ve istemsiz hareketlerle seyreden Distoni hastalığı ve titreme hastalığı olarak bilinen Esansiyel Tremor hastalıklarının tedavisinde gerçekleştirilen beyin pili ameliyatı; en teknolojik ve yeni girişimlerden biri olup komşu ülkelerimizin birçoğunda yapılamamaktadır. Meslektaşlarımız bu tür ameliyatları kendi ülkelerinde de gerçekleştirebilmek için bizden eğitim alma talebinde bulunmakta ve ameliyatlarımıza eşlik etmektedirler. Bu konudaki son misafirimiz; Suudi Arabistan, Libya, Dubai, Cezayir ve İran'dan sonra Hırvatistan'dan oldu. Merkezimizin ve üniversitemizin dünyanın dört bir yanından gelen hekimlere eğitim veren bir merkez konumuna gelmesi üniversitemiz ve ülkemiz adına gurur verici" açıklamasında bulundu.