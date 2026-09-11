Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi

Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi
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Tayland'da 51 yaşındaki bir adam, komşusunun havuzundaki koi balığını istismar ederken güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın ardından kaçan ve polisler tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezinde verdiği ifadede "Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için yeterli param yoktu. Bu nedenle balıkla cinsel ilişkiye girdim" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 51 yaşındaki Sutthichai Boonlert, komşusu Bobby Anong'un havuzundaki koi balığıyla cinsel ilişkiye girerken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, 7 Eylül'de Bangkok'taki bir mahallede meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Boonlert'in kıyafetlerini çıkararak havuza girdiği görüldü.

EV SAHİBİ YAKALAYINCA BİSİKLETLE KAÇTI

Balıkların sahibi Bobby Anong, komşusunu havuzda yakalayınca bağırarak müdahale etti ve peşinden koştu. Boonlert ise kıyafetlerini alarak bisikletine bindi ve olay yerinden kaçtı.

Anong daha sonra Thung Song Hong Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bisikletle kaçan şüphelinin bölgede yaşadığı ihtimali üzerinde durdu.

Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi

AYNI KIYAFETLERLE YAKALANDI

Polis, Boonlert'i olaydan üç gün sonra, 10 Eylül'de Chiang Kong Lak Si bölgesinde yürürken tespit etti. Şüphelinin olay yerinden kaçtığı sırada üzerinde bulunan kıyafetleri hâlâ giydiği belirtildi. Polisleri görünce kaçmaya çalışan 51 yaşındaki Boonlert, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

"PARAM YOKTU, BALIKLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİM"

Thung Song Hong Polis Merkezi Müdürü Yutthasil Karin'in aktardığına göre Boonlert, sorgusunda eylemini kabul etti. Şüpheli, başlangıçta yalnızca havuzda yıkanmak istediğini ancak balıkların kendisine yaklaşması üzerine cinsel olarak uyarıldığını söyledi. Boonlert'in kız arkadaşının olmadığını ve para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için yeterli parası bulunmadığını söyleyerek bu nedenle balıkla cinsel ilişkiye girdiğini anlattığı belirtildi. Boonlert ayrıca olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu öne sürdü.

"DAHA ÖNCE BAŞKA BALIKLARLA DA YAPTIM"

Sorguda daha önce de benzer eylemlerde bulunduğunu anlatan Boonlert, başka balıkları da cinsel amaçla kullandığını söyledi.

HAMİLE KÖPEK İTİRAFI

Boonlert'in polise verdiği ifadede en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise geçmişte yaşandığını söylediği başka bir olay oldu.

51 yaşındaki şüpheli, yıllar önce hamile bir köpekle de benzer bir eylemde bulunduğunu ve bunun üzerine Bang Khen polisi tarafından yakalandığını söyledi.

Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi

BALIKLAR TEK TEK ÖLÜNCE ŞÜPHELENDİ

Balıkların sahibi Bobby Anong, yaklaşık 7-8 yıldır koi yetiştirdiğini söyledi. Boonlert'in daha önce de zaman zaman evinin dışındaki havuza girdiğini ancak başlangıçta bundan şüphelenmediğini anlattı. Anong'un şüpheleri, balıklarının gizemli şekilde tek tek ölmeye başlamasıyla arttı. Balıkların vücutlarında morluklar ve şekil bozuklukları gördüğünü söyleyen Anong, bunun üzerine güvenlik kamerasının açısını değiştirdi. Kayıtları izlediğinde komşusunun balığa yönelik cinsel eylemini gören Anong, durumu polise bildirdi.

HAVUZUN ETRAFINA ÇİT ÇEKECEK

Şüphelinin yakalanmasının ardından polise teşekkür eden Anong, Boonlert'in uyuşturucu kullandığını ve yanında bıçak taşıdığını öne sürerek çevredeki insanlar için de endişelendiğini söyledi. Anong, benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için balık havuzunun etrafına çit çekeceğini açıkladı.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Polis, Boonlert hakkında izinsiz alana girme, mala zarar verme, kamu düzenini bozucu davranış ve hayvanlara eziyet dahil çeşitli suçlamalar yöneltildiğini açıkladı. Balıkların sahibi de hukuki sürecin devam etmesini istedi. Tayland'ın 2014 tarihli Hayvanlara Zulmün Önlenmesi ve Hayvan Refahı Yasası kapsamında hayvanların cinsel eylemlerde kullanılması hayvanlara eziyet olarak değerlendiriliyor. Bu suçtan hüküm giyenler 2 yıla kadar hapis, 40 bin bahta kadar para cezası veya her iki cezayla birden karşı karşıya kalabiliyor.

Bangkok, Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Tayland Komşusunun balığına istismarda bulundu! Verdiği ifade polisleri bile şaşkına çevirdi - Son Dakika

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