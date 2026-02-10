Kömür sobası zehirlenmesi: Bir ölü, bir yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kömür sobası zehirlenmesi: Bir ölü, bir yaralı

Kömür sobası zehirlenmesi: Bir ölü, bir yaralı
10.02.2026 19:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de kömür sobasından karbonmonoksit sızması sonucu Gülten Karaoğlan hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülten Karaoğlan (63) hayatını kaybetti, eşi Yaşar Karaoğlan (65) hastaneye kaldırıldı.

Gülten-Yaşar Karaoğlan çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kırsal Mollaahmet Mahallesi'ndeki eve giren sağlık ekibinin kontrolünde Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar Karaoğlan'ın yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirlendi. Karaoğlan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar Karaoğlan'ın durumunun iyiye gittiği bildirildi. Gülten Karaoğlan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna gönderildi. Karaoğlan çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karaoğlan, Güvenlik, Babadağ, Denizli, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömür sobası zehirlenmesi: Bir ölü, bir yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı İlk buluşma sonrası 159 bin mesaj atan kadın tutuklandı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar Trabzonspor-Fenerbahçe maçında konuk takım seyircisi için karar

16:35
Süper Lig’de maç saatleri değişti
Süper Lig'de maç saatleri değişti
16:17
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç etti
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti
15:48
“Veganım“ diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
"Veganım" diyerek bir kova balığı denize döken kadın tanıdık çıktı
15:46
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle Gözyaşlarını tutamadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı
15:39
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
TEMU yasağının isim babası Şekib Avdagiç, şimdi de yurt dışı harcamalara taktı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 17:13:41. #7.11#
SON DAKİKA: Kömür sobası zehirlenmesi: Bir ölü, bir yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.